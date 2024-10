Mareykanka iyo Israel oo wadatashi ka yeeshay tallaabooyinka la qaadi karo, ka dib weerarkii Iran

Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin ayaa wada hadal la yeeshay dhiggiisa Israel Yoav Gallant, ka dib weerarkii gantaalada ay Iran xalay ku qaadday Israel.

Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in Wasiir Austin uu dhiggiisa Israel ka dhageystay warbixin la xiriirta weerarka.

Xoghayaha Warfaafinta ee Pentagon-ka, General Patrick Ryder oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labada nin ay wadatashi dhow ka yeesheen tallaabooyinka la qaadi karo, iyadoo laga jawaabayo weerarkaasi.

“Iran ayaa Talaadadii ridday ku dhawaad ​​laba jibaar gantaalada ballaastikada ah, sidii ay sameysay intii lagu jiray weerarka ka dhanka ah Israel, horaantii sanadkan, laakiin uma muuqan in ay ridday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.” Ayuu yiri Patrick Ryder.

Sarkaalkan ayaa sheegay in maraakiibta Ciidamada Badda Mareykanka ee USS Cole iyo USS Bulkeley ay rideen darsin gantaalo ah, si Israel looga difaaco weerarkii xalay.

Patrick Ryder ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in Dowladda Iran ay dooneyso inay dejiso xiisadda gobolka.

“Ma tuuri kartid gantaalahaas badan, adigoon ulajeedadu ahayn inaad wax ku dhufato.” Ayuu yiri General Ryder.

Warbaahinta reer galbeedka iyo tan iyo Israel ayaa warineysa in Iran ay ku dhawaad laba boqol oo gantaal ku weerartay gudaha Israel.

Ryder ma sheegin wax go’aan ah oo la isku raacay, si looga aarguto weerarka Iran.

Dhanka kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa dalalka caalamka oo dhan ugu yeertay inay cambaareeyaan weerarkaasi.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller ayaa sheegay in dal kasta ay tahay inuu cambaareeyo weerarka Iran.

“Waan sii wadi doonnaa garab istaagga dadka Israel, xilligan xasaasiga ah.” Ayuu yiri Afhayeenka oo Warbaahinta la hadlay.

Matthew Miller ayaa sheegay in Washington aysan ka warqabin wax waxyeelo ah oo soo gaartay xarumaha Mareykanka, isagoo xusay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay horey u soo saartay digniin ah in Shaqaalaha Mareykanka ee Israel ay raadsadaan goobaha gabaadka.

“Mana ogin wax dhaawac ah oo shaqaalaheenna ku so gaaray gudaha Israel, iska daa in uu qof Mareykan ah ku dhintay.” Ayuu yiri Miller.

Miller ayaa gaashaanka u daruuray wararka sheegaya in Iran ay Mareykanka la soo wadaagtay digniin la xiriirta weerarka.

“Ma jirto wax digniin ah oo naga soo gaartay Dowladda Iran oo ku saabsan in ay qaadi doonto weerar noocan oo kale ah.” Ayuu yiri Miller.

Miller ayaa hadalkiisa ku xoojiyay in Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo iyo in ay Iran cawaaqib xumo ka raacdo weerarkaasi.