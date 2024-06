Mareykanka oo $315 milyan ku bixinaya wax ka qabashada xaaladda Suudaan

Boqolaal kun oo shacab ah ayaa ku xayiran Magaalada El Fasher, iyadoo dadkuna ay ka baqdin qabaan in la dilo, haddii ay isku dayaan in ay colaadda ka baxsadaan. El Fasher waa magaaladii ugu dambeysay Gobolka Darfur ee ka maqan gacanta RSF.

Samantha Power ayaa Ciidamada Suudaan iyo Xoogaga RSF ku eedeysay in ay carqaladeynayeen gargaarka la doonayo in la gaarsiiyo dadka u baahan.