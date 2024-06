Mareykanka oo culeys ku saaraya Qatar inay dhaqaajiso hindisaha xabad joojinta Gaza

Xamaas ayaa ka carareysa in ay wareejiso la haysteyaashii Israeliyiinta ee lagu soo qafaalay weerarkii 7-dii October, iyadoo aanay haysan damaanad-qaad buuxa oo la isku halayn karo, isla-markaana horseedaya in Israel ay ciidamadeeda kala baxdo Marinka Gaza, dibna aysan ugu soo laaban doonin.

Wasaaradda ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Blinken uu madaxda saddexda dal kala hadli doono baahida loo qabo in Xamaas ay aqbasho hindisaha heshiiska miiska saaran.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar, Majed Al-Ansari oo Doha ka yareynayay cadaadiska ka haysta dhanka Washington ayaa sheegay in ay ka war hayaan in Xamaas ay weli derseyso jawaabteeda kama dambeysta ah ee hindisaha xabad joojinta degdegga ah iyo kala bedelashada maxaabiista.

Madaxweyne Biden ayaa 1-dii bishan soo bandhigay hindise xabad joojineed, kaas oo uu sheegay in Israel ay u soo jeedisay, lana doonayo in Xamaas ay aqbasho.

Maamulka Madaxweyne Joe Biden ayaa si gaar ah Dowladda Qatar culeys ugu saaraya in ay si degdeg ah Madaxda Xamaas uga hesho jawaabtooda kaga aaddan hindisaha xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga.