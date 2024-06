Mareykanka oo dejinaya xiisadda Somaliya kala dhaxeysa Itoobiya (SAWIRRO)

Xiisaddan ayaa ka dhalatay heshiiskii is afgaradka ahaa ee 1-dii bishii January ay Magaalada Addis Ababa ku gaareen Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaare Abiy Ahmed, kaas oo Itoobiya u ogolanayo in laga kireeyo marin badeed.

“Safiirku waxa uu sheegay in Dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto taageerada ay siiyaan dalkeenna ee ay ugu horreeyan dhinacyada amniga, arrimaha gargaarka iyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha dalka, isaga oo xusay in shirkadaha Mareykanka ay si gaar ah u daneynayaan in maalgashi ay ku sameystaan Somaliya.” Ayaa lagu yiri qoraalka.

“Waxa uu intaa raaciyay in Somaliya ay diyaar u tahay Iskaashi ganacsi, dhaqaale, amni iyo is dhexgal, balse ay ku xiran tahay, isla-markaana aanay marnaba aqbali doonin illaa Itoobiya ay ka laabanayso damaceeda guracan.” Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha.