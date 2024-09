Mareykanka oo diidmo adag kala kulmay Maamulka Israel iyo dagaalka Xisbullah oo sii socon doono

Warbaahinta reer galbeedka ayaa ku warameysa in xulafada ugu muhiimsan ee Israel, sida Mareykanka iyo Ingiriiska ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in dagaalka uu fido, haddii kalena ay khasab noqonayso inay ku soo biiraan, si Israel loo difaaco.

Netanyahu oo lagu wado in uu khudbad ka jeediyo Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa la filayaa in uu ku hanjabi doono inaysan ka laaban doonin weerarada Gaza iyo Lubnaan.

Warka ayaa lagu sheegay in Netanyahu uu amar ku bixiyay in ciidamadu ay si qoto dheer u duqeeyaan Xisbullah iyo Xamaas, inta laga gaarayo dhammaan ujeedooyinka dagaalka.

War qoraal ah oo mar dambe ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaare Netanyahu ayaa lagu beeniyay in xukuumaddu ay aqbashay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.

Wasiirka Amniga Israel, Itamar Ben-Gvir ayaa wacad ku maray in Xisbigiisa Otzma Yehudit uu kalsoonida kala noqon doono xukuumadda la wada leeyahay, haddii la ogolaado buu yiri in xabad joojin laga sameeyo Lubnaan.

Wargeyska Haaretz ayaa qoray in Raysal Wasaaruhu uu cadaadis ka haysto Wasiirada mayalka adag ee ka tirsan xukuumaddiisa, kuwaa oo ka biyo diidan in la joojiyo hawlgalada xagga cirka ee lagu burburinayo kaabeyaasha militari iyo xarumaha kale ee Ururka Xisbullah.

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu markii hore aqbalay soo jeedinta labada quwadood ee reer galbeedka, balse culeys ka qabsaday gudaha ay ku riixday in weerarada la sii wado.