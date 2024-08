Mareykanka oo farriin adag u diray Israel

Linda Thomas-Greenfield ayaa adkeysay in ay tahay in la soo afjaro weerarada ka dhanka ah shaqaalaha gargaarka bani’aadantinimo, xilli ay kordheen weerarada sida ula kaca ah loogu bartilmaameedsanayo shaqaalaha arrimaha samafalka iyo baabuurta gargaarka.

Haweeneydan ayaa sheegtay in ay khasab tahay in Israel ay qaaddo tallaabooyin ay ku ilaalineyso dadka ka shaqeynaya howlaha samafalka.