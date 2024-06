Mareykanka oo gargaar macno leh geeyay Gaza iyo caqabado horgudban qaybinta gargaarka

Ghebreyesus ayaa intaasi ku daray “Dadka reer Gaza qaybtood ayaa hadda wajahaya masiibo ba’an oo bani’aadantinimo, gaajo iyo xaalado macluul u eg. Inkastoo ay jiraan warar sheegaya in la kordhinayo gargaar bixinta, haddana ma jiraan wax caddeynaya in kuwa aadka ugu baahan ay helayaan sahay ku filan.”

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Tedros Ghebreyesus ayaa Arbacadii sheegay in kumanaan carruur ah oo ku nool Marinka Gaza ay haatan la ildaran yihiin nafaqo darro, haddii Israel ay weli sii waddo is hortaagga ay ku hayso gargaarka bani’aadantinimo.

Waxay kaloo sheegtay in gargaarka naf badbaadinta ah aan hadda la qaybin karin, iyadoona taasi u sababeysay Hay’adda Cuntada Adduunka ee WFP oo ka mid ah hay’adaha caalamiga ah ee gargaarka ka qaybinaya Marinka Gaza ay hakisay howlaheedii gargaar bixinta, ka dib markii ay sheegtay in la duqeeyay xarumaheeda.

“Warka wanaagsan ayaa ah in gargaarka bani’aadantinimo uu hadda yaalo xeebta, waa tallaabo suurtagal ka dhigeysa in la gaarsiiyo dadka sida weyn ugu baahan.” Ayay tiri Sabrina Singh, Kuxigeenka Xoghayaha Warfaafinta ee Pentagon-ka.