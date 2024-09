Mareykanka oo iska fogeeyay inuu ku lug leeyahay weerarkii dalka Lubnaan

“Waxaan had iyo jeer ka walaacsanahay xaaladda oo ka sii darta. Waxaan mar kasta ka walaacsanahay nooc kasta oo dhacda ah oo keeni kara in xaaladda ay ka sii darto.” Ayuu yiri Miller.

Matthew Miller ayaa sheegay in aanu lahayn wax aragti ah oo la xiriirta in Israel ay ka masuul ahayd qaraxyadaasi.