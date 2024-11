Mareykanka oo Israel kala hadlay wax ka qabashada xaaladda Gaza, xusuusiyayna digniinta la siiyay

Ciidamada Israel ayaa uga sii daray xaaladdii aadka u liidatay ee bani’aadantinimo ee markii horeba ka jirtay qaybaha waqooyi, ka dib markii ay is hortaag ku sameeyeen in halkaasi la geeyo kaalmada bani’aadantinimo ee sida weyn loogu baahan yahay.

Mareykanka ayaa warqad uu 13-kii bishii October u diray Israel ugu sheegay in ay muddo 30 cisho ah kor ugu qaaddo gelitaanka gargaarka ee Gaza ama ay halis ugu jirto in Washington ay ka joojiso qayb ka mid ah kaalmadii militari ee ay siineysay.