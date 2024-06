Mareykanka oo Israel u sheegay inaysan danteeda ku jirin furin labaad oo dagaal

Talaadadii, Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin oo qaabilay dhiggiisa Israel ayaa ku booriyay in xiisadda Israel kala dhaxeysa Xisbullah lagu wajaho xal diblomaasiyadeed, waxaana uu ka digay in gobolku uu isla qarxo.

Waxaase uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in xiisadda taagan lagu xaliyo dhanka diblomaasiyadda, si dagaal looga baaqsado.

Afhayeenka Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, John Kirby oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Washington ay Tel Aviv u sheegtay inaysan Israel wax dan ah ugu jirin in furin cusub ay ka furto gobolka.

Aqalka Cad ayaa sheegay in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu masuuliyiinta Israel u muujiyay walaaca uu ka qabo colaadda gobolka iyo in goobo hor leh ay ku fiddo.