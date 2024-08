Mareykanka oo kabo le’eg u gelinaya Wasiirada xagjirka ah ee Israel

Dowladda Mareykanka ayaa waxay aragtaa in Israel iyo Xamaas ay gaari karaan heshiis sahlaya in la soo afjaro colaadda Marinka Gaza, lana sii daayo maxaabiista, balse ay jirto cid carqaladeynaysa inuu fulo heshiiskaasi.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa hadda ka shaqeynaya in la soo afjaro colaadda Gaza, maadaama ay si toos ah u saameynayso doorashada bisha November ka dhaceysa dalkaasi, isla-markaana ay uga sii dareyso xiisadda ka jirta Bariga Dhexe.

Wararka ayaa sheegaya in Washington ay dooneyso in ay wax ka qabato Wasiirada xagjirka ah ee ka tirsan Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, kuwaa oo si cad u diidan in la soo afjaro dagaalka ay Ciidamada Israel kula jiraan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta

Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich oo ka tirsan asxaabta midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumadda wadaagga ah ee Netanyahu uu hoggaamiyo ayaa ka biyo diidan in la joojiyo dagaalka.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa xalay diray farriin uu si toos ah ugu sheegayo dhammaan dhinacyada ku lugta leh wada-xaajoodka Israel iyo Xamaas inay isaga fogaadaan wax kastoo wax u dhimi kara in heshiis la gaaro.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda, Antony Blinken uu u dirayo Israel, si uu u sii wado dadaalka degdegga ah ee lagu dhameystirayo heshiiska. Wasiirka ayaa Sabtidan ku wajahan Israel.

Wasiirka ayaa markan ku soo laabanaya Bariga Dhexe, iyadoo la filayo in dhibaatada ugu weyn ay ka qabsato labada nin ee ugu xagjirsan Golaha Wasiirada Israel.

Wasiir Blinken ayaa la sheegaya in ay tahay inuu u diyaargaroobo madax xanuun badan, oo uu kala kulmi doono Ben-Gvir iyo Smotrich, haddii loo tirinayo in ay yihiin caqabadda qura ee horgudban heshiiskan.

Blinken oo asal ahaan ka soo jeeda bulshada Yahuudda ayaa wajahaya niman dunida oo wada arkeyso ku adkeysanaya in la sii wado xasuuqa dadka rayidka ah, gaajeysiintooda iyo burburinta lagu hayo dhismayaasha Gaza.

Blinken isaga ayay jirtaa qaabkii uu nimankaasi uga dhaadhicin lahaa in laga hortago fiditaanka colaadda ama wax kasta oo wax u dhimi kara in la dhameystiro heshiiska xabad joojinta.

Ben-Gvir ayaa Netanyahu ugu yeeray inaaanu wax dheg jalaq ah u siinin cadaadiska sii kordhaya ee Washington, ayna tahay in la sii wado dagaalka ay dadka faraha badan ee shacabka ahi ku dhimanayaan ee ka socda Gaza. Ben-Gvir ayaa wacad ku maray in uu ka bixi doono xukuumadda uu xisbigiisa wax ka soo dhisay, haddii dagaalka la joojiyo buu yiri iyadoo aan Xamaas laga adkaanin.

Netanyahu ayaan ka gudbi karin rabitaanka labadaasi nin, si xukuumaddiisa ay uga badbaado inay burburto, dalkana aan looga qaban doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay. Xukuumadda Netanyahu waxay si weyn ugu tiirsan tahay isbahaysiga midigta fog.

Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa ku waramaya inaanan wax heshiis ahi laga gaari doonin wada hadalada xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga, iyadoo aan la maareyn amaba wax laga qaban diidmada Wasiiradan mayalka adag.

Wararka ayaa sheegaya in Aqalka Cad ee Mareykanka ay u badan tahay in uu tallaabo ka qaadi doono raggaasi, haddii ay ka dhego adeygaan dadaalada lagu doonayo in lagu fahamsiiyo inaysan carqaladeyn heshiiska nabadda, si Israel iyo Xamaas ay u soo afjaraan colaadda Gaza, ka dib in ka badan 10 bilood oo dagaal ah. Xamaas ayuu qorshuhu yahay in la haysteyaashii Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii ay ku bedelato maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah, kuna xiran xabsiyada Israel.

Madaxweyne Biden ayaa Xamaas iyo Israel ku cadaadinaya in ay ku laabtaan wareeg kale oo wada hadal ah, si aanu waqti dambe u lumin, ka dib markii xalay ay natiijo la’aan ku soo dhammaatay wada hadaladii Khamiistii iyo Jimcihii ka dhacay dalka Qatar.

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ayaa xalay shaaciyay inay soo bandhigeen hindise cusub oo xabad joojin ah, isla-markaana horseedaya in maxaabiista la sii daayo.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in hindisaha cusub uu yareynayo farqiga u dhaxeeya Israel iyo Xamaas. Bayaanka waxaa lagu caddeeyay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay si degdeg ah u dhameystiri doonto heshiiska.

Khubarada ayaa qaba in waddo dheer oo qodxo badan ay ka soo horreyso, ka hor inta aan lagu heshiinin xabad joojin waarta.

Haddii Mareykanka uu qaado tallaabo ka dhan ah Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich ayaa noqon doonto, middii ay ku miirsan lahaayeen, bacdamaa ay ka dhaadhacsan tahay inaanay jirin cid la xisaabtami karta.