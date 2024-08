Mareykanka oo ku dhegan Hoggaamiyaha Militariga Suudaan

Dowladda Mareykanka ayaa Hoggaamiyaha Golaha Talada ee Suudaan, General Abdel Fattah Al Burhan ku cadaadineysa in garabkooda ay wafdi u soo dirsadaan shirka looga hadlayo colaadda dalkaasi ee toddobaadkan ka dhacaya dalka Switzerland.

Mareykanka ayaa juhdi badani ku bixinaya, sidii uu u qabsoomi lahaa shirka wada hadalada colaadda Suudaan ee Arbacada ka furmaya Magaalada Geneva.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa ku warameysa in Mareykanku uu diidan yahay in ay guuldareystaan dadaalada caalamiga ah ee xalka loogu raadinayo colaadda Suudaan.

Mareykanka ayaa bishii July ku dhawaaqay in 14-ka bishan August uu dalkaasi Switzerland ka bilaaban doono wada hadalo ay tahay in lagu joojiyo dagaalka sanadkii labaad ka socdo dalkaasi.

Mareykanka ayaa wada hadalada ku soo martiqaaday labada nin ee ugu awoodda badan ciidamada dalkaasi ee ku dagaalamaya talada dalka.

Hoggaamiyaha Xoogaga RSF, General Mohamed Hamdan Dagalo ayaa 24-kii bishii July aqbalay in ay ka jawaabaan martiqaadka Mareykanka, isagoona xilligaasi ballanqaaday inay ka qaybgeli doonaan wada hadaladan uu garwadeenka ka yahay Mareykanka.

Garabka Hoggaamiyaha Militariga Suudaan ayaan illaa iyo hadda dhankooda xaqiijin, haddii ay ka qaybgelayaan wada hadaladaasi iyo haddii kaleba.

Axaddii, wafdi ka socday Dowladda Suudaan iyo Saraakiil Mareykan ah oo ku kulmay dalka Sacuudiga ayaan wax is afgarad ah ka gaarin, sidii hore loogu sii wadi lahaa wada-xaajoodka lala gelayo Xoogaga RSF. Tani ayaa shaki gelisay wada hadalada xabad joojinta ee lagu wado inay ka bilowdaan Geneva.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa isla Axaddii sheegtay in Mareykanku uu sii wadi doono wada hadalada ay la leeyihiin Taliska Militariga ama Dowladda Suudaan, si ay goobjoog uga noqdaan wada hadaladaasi.

Antony Blinken, Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa bartamihii bishii July sheegay in wada hadalada Switzerland looga gol leeyahay in lagu joojiyo isku dhacyada hubeysan ee dalka Suudaan oo dhan, in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo dhammaanba kuwa u baahan iyo in la xaqiijiyo hirgelinta wax kastoo lagu heshiiyo.

Ergeyga Gaarka Mareykanka ee Suudaan, Tom Perriello oo goor dhow gaaray Magaalada Geneva ayaa ka dhawaajiyay inaysan weli wax jawaab ah ka helin Dowladda Suudaan.

“Weli nama aysan siin caddeyn, taas oo maanta lagama maarmaan u ah in aan hore ugu socono shirka 14-ka August.” Ayuu yiri Ergeyga Gaarka Mareykanka ee Suudaan.

Inkastoo weli wafdi ka socda Xoogaga RSF aysan soo gaarin goobta wada hadalka, haddana Ergeyga Mareykanka ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen inay ka soo qaybgeli doonaan shirka, haddii ballanqaad laga helo dhinaca kale.

“RSF halkan ma joogto inta aan ogahay, laakiin waxay go’aansadeen inay ka soo qaybgeli doonaan, haddii ballanqaad laga helo Taliska Militariga.” Ayuu yiri Tom Perriello.

Perriello ayaa sheegay in ka soo qaybgalka wafdiga Dowladda Suudaan ee shirka uu muhiim u yahay in xal laga gaaro colaadda Suudaan, waxna laga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee ka dhalatay gargaarka la hortaagan yahay.

Haddii ay dhacdo in labada dhinac ee Suudaan aysan ka soo qaybgelin isku daygaan ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ayuu sheegay in Washington ay sii wadi doono wada shaqaynta saaxiibada caalamiga ah, si loo joojiyo dagaalkan.

“Waxaan la sii shaqayn doonnaa saaxiibadayada caalamiga ah, si aan u gaarno qorshe howleed. Qorshe howleed la taaban karo oo ku saabsan, sida aan ugu gudbi karno joojinta rabshadaha, helitaanka gargaar bani’aadantinimo oo macno leh iyo habka fulinta kormeerka.” Ayuu yiri Perriello.

Perriello ayaa sheegay in dalkiisu ay ka go’an tahay in laga jawaabo macluusha ka jirta Magaalada El Fasher ee Gobolka Galbeedka Suudaan ee Darfur, oo Xoogaga RSF ay si weyn u go’doomiyeen.

Dagaalka xooggiisa ayaa billihii la soo dhaafay u wareegay magaaladan, iyadoo dadka rayidka ah ee ku nool laga hortaagan yahay in ay si nabdoon uga baxaan.

Tom Perriello, Ergeyga Gaarka Mareykanka ee Suudaan ayaa sheegay in ay afar toddobaad ku howlanaayeen isku dayada ay isugu soo dhaweynayaan dhinacyada, isagoona muujiyay inaanay aqbali doonin in dadaaladooda la fashiliyo.

“Waxaan sii wadi doonnaa inaan diiradda saarno wax kasta oo aan samayn karno, si aan u gargaarno dadka ay saameysay colaadda El Fasher.” Ayuu yiri Perriello.

Mareykanka ayaa waxaa wada hadaladan ku wehlin doona Sacuudiga, iyadoona ay goobjoog ka noqon doonaan Ururka Midowga Afrika, Masar, Emirate-ka Carabta iyo Qaramada Midoobey.

Dagaalka Suudaan ayaa 15-kii bishii April ee sanadkii 2023 ka qarxay Caaasimadda Khartoum, inkastoo uu si degdeg ah ugu fiday dalka intiisa kale.

Hoggaamiyaha Golaha Talada ee Suudaan, General Abdel Fattah Al Burhan iyo kuxigeenkiisii hore General Mohamed Hamdan Dagalo, oo hadda ah Hoggaamiyaha Xoogaga RSF ayaa ku dagaalamaya awoodda dalka.