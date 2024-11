Mareykanka oo la yaaban awoodda iyo horumarka degdegga ah ee Xuuthiyiinta

Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa walaac ka muujisay awoodda ciidan ee sii kordheysa ee Ururka Xuuthiyiinta Yemen. Xuuthiyiinta ayaa ka arrimiya inta badan dalka Yemen, waana xulafo muhiim ah oo Iran iyo Xamaas ay leeyihiin.

Kaaliyaha Wasiirka Difaaca Mareykanka, Bill LaPlante ayaa sheegay inuu aad uga naxay kororka awoodda Xuuthiyiinta, isla-markaana ay awoodoodu walaac gelisay Washington.

Bill LaPlante oo sidoo kale Pentagon-ka u qaabilsan helitaanka & joogteynta hubka ayaa sheegay in kororka degdegga ah ee awoodda Xuuthiyiinta ay tahay wax cabsi leh.

Bill LaPlante ayaa Shabakadda Wararka Mareykanka ee AXIOS u sheegay in ay la yaaban yihiin gantaalaha casriga ah ee Xuuthiyiinta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay weerarada uga gaysanayaan Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, iyagoo markaasi weeraraya maraakiibta ay la xiriirinayaan in laga leeyahay Israel iyo kuwa kale ee ku sii jeeda dekedaheeda.

Mareykanka ayaa Iran ku eedeeyay inay taageero siiso Ururka Xuuthiyiinta, isla-markaana uu ururku adeegsado awoodooda ciidan, si ay u riixaan ujeedooyin siyaasadeed.

Faallooyinka laga bixinayo saamaynta iyo awoodda Xuuthiyiinta ayaad arkaysaa in xaaladda Xuuthiyiinta ay soo jiidatay dareenka Aqalka Cad ee Mareykanka.

Warbaahinta ayaa qoreysa in Pentagon-ka uu si dhow isha ugu hayo horumarka cajiibka ee Xuuthiyiinta Yemen.

Walaaca ugu weyn ee Mareykanku uu qabo ayaa ah in hubka Xuuthiyiinta uu wax ka bedeli karo dheelitirka awoodda gobolka.

Dhawaan ayay ahayd, markii Xoogaga Xuuthiyiinta ay soo bandhigeen gantaal Hypersonic ah, oo loogu magac-daray (Falastiin 2). Gantaalkan oo ah nooca guuxooda ka dheereeya ayay Xuuthiyiinta dhowr jeer ku weerareen gudaha Israel.

Walaaca ay Washington ka muujisay cududda militari ee Xuuthiyiinta ayaa ku soo aadaysa maalmo uun ka dib, markii Xuuthiyiinta ay Talaadadii sheegeen in saddex ka mid ah maraakiibta dagaalka Mareykanka ay ku weerareen Badda Carabta iyo Badda Cas, isla-markaana ay si sax ah u garaaceen.

Xuuthiyiinta Yemen ayaa bartamihii bishii January ku dhawaaqay bartilmaameed sharci ah oo ka dhan ah maraakiibta laga leeyahay Mareykanka iyo Ingiriiska, ka dib markii diyaaradahooda dagaalka ay 12-kii bishaasi bilaabeen inay duqaymo ka gaystaan dhulka ay Xuuthiyiinta maamulaan.

Qorshaha Washington iyo London ayaa ahaa in ay ka hortagaan weerarada ay Xoogaga Xuuthiyiinta ku hayaan maraakiibta laga leeyahay Israel iyo maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee la macaamila dekedaheeda, iyadoo aan loo eegeyn dalka laga leeyahay.

Labadan dal oo ka mid ah xulafada reer galbeedka ee ugu muhiimsan Israel ayaa ku guuldareystay inay xakameeyan weerarada Xuuthiyiinta, waxayna natiijadu noqotay sidii laga cabsanayay, ee ahayd inay uga sii daraan uun xaaladda gobolka iyo inaysan maraakiibtu si caadi ah u adeegsan marin biyoodyada Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Cid kasta waxay arki kartay in xasilloonida gobolka iyo tan dhaqaalaha caalamkaba ay ku jirto in Israel lagu cadaadiyo inay joojiso weerarada ay ku hayso Marinka Gaza, maadaama Xuuthiyiinta ay gar u lahaayeen in akhlaaq ahaan aysan sax ahayn in la daawado carruurta iyo dumarka ay Israel xasuuqeyso.

Marinka istiraatiijiga ah ee Bab El-Mandeb oo isku xira Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa waxaa colaaddan ka hor, sanadkii ka gudbayay boqolkiiba laba iyo toban (12%) ganacsiga badaha caalamka.

Cabsida iyo walaaca ay shirkadaha maraakiibta ka muujiyeen weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta ayaa u sabab ah hoos u dhaca weyn ee ku yimid isu socodkii maraakiibta ee Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas, tani oo caalamka ka abuurtay sicir barar hor leh, ka dib duulaankii Ruushka ee Ukraine oo si weyn u saameeyay suuqyada caalamiga ah.