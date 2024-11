Mareykanka oo mar kale Israel ku cadaadinaya in la kordhiyo gargaarka Gaza

Mareykanka ayaa noqday dalka keliya ee ka horyimid in la soo afjaro dagaalkan, waana xilli xulafadiisa ugu muhiimsan ay u codeeyeen in la joojiyo dagaalka ay dadka faraha badan ku dhimanayaan.

Mareykanka ayaa Arbacadii gooni ka noqday dunida inteeda kale, ka dib markii uu is hortaagay qaraar qabyo ahaa oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu ku dalbanayay in si degdeg ah xabad joojin looga sameeyo Marinka Gaza.

Dad badan ayaa qaba in Mareykanka uu si dhakhsi ah Israel uga joojin karo dembiyada ay gaysaneyso, balse uu u muuqdo mid aysan ka go’neyn in uu si dhab ah u cadaadiyo maamulkaasi.

Kooxaha gargaarka iyo khubarada hubinta cuntada ayaa sheegay in gaajo aad u daran ay ka jirto dhulka waqooyiga oo dhan, waxayna ka digeen in macluuli ay durbaba ka dilaacday meelo ka mid ah dhulkaasi sida weyn loo go’doomiyay.

Taliska Militariga Israel waxay sheegeen in hawlgalka ay kaga hortagayaan in Xamaas ay dib ugu xoogeysato waqooyiga Gaza, balse Qaramada Midoobey ayaa Israel ku eedeysay in ciidamadeeda ay gebi ahaanba xanibeen gargaarkii la gaarsiinayay dadka aadka u nugul.

Mareykanka ayaa warqad uu 13-kii bishii October u diray Israel ugu sheegay in ay muddo 30 cisho ah kor ugu qaaddo gelitaanka gargaarka ee Gaza ama ay halis ugu jirto in Washington ay ka joojiso qayb ka mid ah kaalmadii militari ee la siinayay.

Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in Wasiir Austin uu ku cadaadiyay Wasiirka Gaashaandhigga Israel in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo gargaarka lagu gaarsiinayo dadka reer Gaza.

Dowladda Mareykanka ayaa dib u soo cusbooneysiisay in Israel ay ku cadaadiso inay ogolaato in wax laga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee Marinka Gaza.