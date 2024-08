Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay safarada waqooyiga Israel

United Airlines ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay tallaabadan u qaadeen badbaadada macaamiisha iyo shaqaalahooda, isla-markaana ay sii wadi doonaan la socodkooda xaaladda. Shirkadda ayaa muujisay in ay adeegeeda dib u bilaabi doonto, kolka ay xaaladdu wax iska bedelaan.

