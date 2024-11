Mareykanka oo Qatar ku cadaadinaya inay dalkeeda ka ceyriso Saraakiisha Xamaas

Dowladda Mareykanka ayaa la sheegaya in ay soo cusbooneysiisay cadaadiskeedii Qatar ee la xiriiray inay dalkeeda ka ceyriso Saraakiisha Ururka Xamaas ee Falastiin.

Qatar oo ah saaxiib muhiim ah oo Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe ayaa dhowr iyo toban sano martigelineysay Xafiiska Siyaasadda ee Xamaas, iyadoona Saraakiisha Xamaas u ogolaatay inay ku noolaadaan dalkaasi.

Wararka ayaa sheegaya in Dowladda Qatar ay wajaheyso cadaadis ah inaysan wax deganaansho ah siinin Xamaas, isla-markaana aan la aqbali karin inay xarun ku sii lahaadaan dal saaxiib la ah Mareykanka.

Mareykanka ayaa la sheegay in Xamaas uu ku eedeeyay inay carqaladeynayso dadaalada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Israel, inkastoo Xamaas la ogyahay in ay diidan tahay xabad joojin ku-meel-gaar ah, isla-markaana ay ku adkeysanayso in xabad joojintu ay noqoto mid waarta.

“Ka dib markii ay diideen soo jeedino is daba joog ah oo lagu sii deyn lahaa la haysteyaasha, Hoggaamiyayaasha Xamaas waa in aan mar dambe lagu soo dhaweyn caasimadda dal jaal la ah Mareykanka, ka dib diidmadii Xamaas toddobaadyo ka hor iyo soo jeedino kale oo lagu sii deynayo la haysteyaasha.” Ayuu Sarkaal Mareykan ah u sheegay Wakaaladda Wararka Reuters. Sarkaalkan ayaan magaciisa la sheegin.

Sidoo kale Warbaahinta kale ee reer galbeedka ayaa Saraakiisha Aqalka Cad oo magacyadooda la qariyay ka soo xigatay in Doha lagu cadaadinayo inaysan dalkeeda sii joogin Saraakiisha Xamaas.

Wakaaladda Wararka Ruushka ee Sputnik ayaa ku warantay in dalka yar ee Khaliijka uu Washington ku gacan seyray in la soo afjaro joogitaankii Xamaas ee dalkaasi.

Doha ayaan weli si rasmi ah u caddeyn mowqifkeeda ku aaddan arrintaasi, iyadoona Saraakiisha Xamaas laga soo xigtay inaysan Doha ka helin awaamiir ku aaddan in dalka ay isaga baxaan.

Ururka Xamaas ayaa dalka Qatar ku leh xafiiskooda ugu weyn ee ay ku leeyihiin dibadda amaba meel ka baxsan dhulka Falastiiniyiinta.

Saraakiisha Xamaas ee dibadda ku sugan ayaa sidoo kale horey magangelyo uga helay dalalka Turkiga, Lubnaan iyo Iran, halkaas oo maanta ay degan yihiin xubno ka mid ah.

Saraakiisha Xamaas ayaa la sheegay in Dowladaha Algeria iyo Ciraaq ay ka heleen ballanqaadyo dib u dejin loogu sameynayo.