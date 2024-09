Mareykanka oo qayb ka ah dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda Lubnaan iyo Israel

Kirby ayaa tilmaamay in Washington aysan rumeysneyn in dhibaatada lagu xalin karo hawlgalo militari, balse lagu xalin karo, iyadoo la sameeyo buu yiri dadaalo diblomaasiyadeed iyo wada-xaajoodyo, si aysan xaaladda uga sii darin.

Afhayeenka Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, John Kirby ayaa sheegay in Dowladda Mareykanka ay ku lug leedahay wada hadalo diblomaasiyadeed, oo la doonayo buu yiri in looga hortago xiisadda Lubnaan iyo Israel.