Mareykanka oo sheegay in danta Israel aysan ku jirin dagaalka Xisbullah

Diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gobolka ayaa ku andacoonaya in xabad joojin laga sameeyaa Gaza oo keliya ay keeni karto in xiisadda la dejiyo.

Afhayeenka ayaa sheegaya in ay jiraan habab aan ahayn hawlgal militari, oo horseedi kara in si nabdoon dadka Israeliyiinta ah loogu soo celiyo guryahooda.

John Kirby ayaa tilmaamay in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu sameynayo wax kasta oo isku day ah, si aan uga hortagno buu yiri in tani ay noqoto dagaal dhan walba ah oo halkaasi lagu la galo Xisbullah, kana gudba xadka Lubnaan.