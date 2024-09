Mareykanka oo sheegay in la joogo waqtigii la dhameen lahaa dagaalka Gaza

Matthew Miller, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay ka soo horjeeddo in Israel ay muddo dheer ku sii sugnaato Philadelphi Corridor.

Ezzat Al-Rishq oo ka tirsan Saraakiisha Ururka Xamaas ayaa sheegay in Netanyahu uu yahay shakhsiga diidan in wada hadaladu ay shaqeeyaan.

Khalil Al-Hayya oo ka tirsan Saraakiisha Ururka Xamaas ayaa sheegay in Xamaas ay diyaar u tahay heshiiska, loona baahan yahay in Israel ay iyana aqbasho.