Mareykanka oo sheegay in Xamaas iyo Israel ay ku dhow yihiin heshiiska xabad joojinta

Madaxweynaha Mareykanka ee xafiiska banneya waa Joe Biden ayaa daneynaya in la joojiyo dagaalka Gaza, ka hor inta aanu xafiiska ka tagin, halka Madaxweynaha la doortay ee dalkaasi, Donald Trump uu isna rabo in la soo afjaro colaadda Gaza, ka hor inta aanu xukunka la wareegin.

Saraakiisha Xamaas ayaa laga soo xigtay in horumar laga sameeyay qaar ka mid ah qodobadii la isku hayay, oo muddo dheerna looga hadlayay wada hadalada, welina ay jiraan qodobo loo baahan yahay in xalkooda la gaaro.

Masar iyo Qatar oo in muddo ahba dhexdhexaadinayay ayaa isku dayaya in ay meel dhexe isugu keenaan.

Dhexdhexaadiyeyaasha Qatar iyo Masar oo Mareykanka uu taageerayo ayaa riixaya in labada dhinc ay xaliyaan qodobada uu weli is mari-waaga ka taagan yahay.

Israel iyo Xamaas ayaa lagu cadaadinaya inay gaaraan heshiis horseedaya in la soo afjaro dagaalka Gaza, laguna sameynayo maxaabiis is weydaarsi.

Jake Sullivan oo maanta Warbaahinta ka soo muuqday ayaa sheegay in inkastoo lagu dhow yahay in heshiis la gaaro aan haddana la damaanad qaadi karin.

La taliyaha Amniga Qaranka Mareykanka, Jake Sullivan ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dhinacyadu ay heshiiska gaaraan toddobaadkan.