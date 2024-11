Mareykanka oo sheegay in Xuuthiyiinta ay weerareen maraakiibtiisa dagaalka

Xuuthiyiinta ayaa in ka badan 90 ka mid ah maraakiibta ganacsiga ku weeraray Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, sida ay sheegtay UKMTO. Qorshaha Xuuthiyiinta ayaana ah in Israel lagu cadaadiyo inay soo afjarto dagaalkeeda Marinka Gaza.

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, General Yahya Saree ayaa sheegay in lagu guuleystay weerarka ay ku qaadeen labada markab. Waxa kaloo uu sheegay in ay si sax ah u garaaceen markabka kale ee diyaaradaha xambaara ee USS Abraham Lincoln oo ku sugnaa Badda Carabta.