Mareykanka oo si adag uga soo horjeestay go’aanka ICC ee lagu soo xirayo Netanyahu

Dowladda Mareykanka ayaa si adag uga hortimid amarka Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC) ee lagu soo xirayo Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca, Yoav Gallant oo lagu eedeeyay inay dembiyo dagaal ka gaysteen Marinka Gaza.

Garsooreyaasha Maxkamadda ICC ayaa sidoo kale soo saaray amar kale oo lagu soo xirayo Taliyaha Garabka Militariga ee Xamaas, Mohammed Deif oo isna lagu eedeeyay in uu gaystay dembi dagaal, intii uu socday weerarkii ay Xamaas 7-dii bishii October ee sanadkii hore ka gaysatay dhulka ay Israel maamusho

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in asal ahaan ay diidan yihiin waaranka soo qabashada ee ka dhanka ah Raysal Wasaaraha Israel iyo Ex Wasiir Gallant.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa amarka Maxkamadda ICC ee lagu soo xirayo Netanyahu iyo Gallant ku tilmaamay wax laga xumaado.

Madaxweynaha ayaa ugu yeeray wax lala yaabo amarka ay maxkamaddu ku dalbatay in la soo xiro Netanyahu iyo Gallant.

Madaxweyne Biden ayaa diiday in maxkamaddu ay is barbardhigto Israel iyo Xamaas, isagoona wacad ku maray in Mareykanku uu mar walba difaaci doono Tel Aviv.

“Waxaan mar walba la garab taaganahay Israel ka hortagga khataraha ka dhanka ah amnigeeda.” Ayuu yiri Madaxweynuhu oo hadalkiisan uu noqonayo jawaabtii ugu horreysay ee uu ka bixiyo go’aanka maxkamadda.

Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa Ciidamada Israel ka fogeysay in ay wax dembi dagaal ah ka gaysteen Marinka Gaza.

Eedeymaha ay maxkamadda u soo jeedisay Israel ayaa waxaa ka mid ah in ay gaajeysiinta dadka rayidka ah u adeegsanayaan, sida hub oo kale, taasina waa dembi dagaal, marka loo eego sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Sabrina Singh, Kuxigeenka Xoghayaha Warfaafinta ee Pentagon-ka ayaa Warbaahinta u sheegtay in dowladda dalkaasi aanay aqbali doonin amarka ceynkaasi oo kale ah.

“Waxaan si cad u sheegaynaa in Maxkamadda ICC aysan awood u lahayn go’aankan oo kale.” Ayay tiri Sabrina Singh. Mareykanka iyo Israel labaduba kama mid ahan 124-ka dal ee saxiixay maxkamadda.

Xoghayaha Warfaafinta ee Aqalka Cad, gabadha lagu magacaabo Karine Jean-Pierre ayaa iyana sheegtay in Washington aysan fulin doonin amarka xariga.

Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in Dacwad Oogaha Maxkamadda ICC, Karim Khan aanu Israel siinin fursad macno leh oo wax ku ool ah, si ay u tixgeliso, una eegto geeddi-socodkeedii gudaha, isla-markaana uu ku degdegay in 20-kii bishii May uu maxkamaddu ka dalbado inay soo saarto amarka waaranka soo qabashada.

“Dacwad Oogaha Maxkamadda wuxuu Israel ula dhaqmay, si ka duwan dalalka kale. Tani waxay su’aal gelinaysaa kalsoonida lagu qabi karo Dacwad Oogaha iyo baaritaankiisa.” Ayay tiri Karine Jean-Pierre.

Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah (ICJ) ayaase dhowr jeer ugu baaqday Israel in ciidamadeeda ay ka fogaadaan wax kasta oo lagu dhibaateen karo dadka rayidka ah, waxayna maxkamaddu 24-kii bishii May ay ugu yeertay Israel in ay si degdeg ah u soo afjarto weerarka ballaaran ee ay horaantii bishaasi ciidamadeeda ka bilaabeen deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, oo caalamka uu u aqoonsaday aag bani’aadantinimo, bacdamaa ay gabaad u raadsadeen 1.5 milyan oo barakacayaal ah, balse ay Israel ku adkeysatay in hawlgalkaasi uu sii socon doono.

Dadku waxay is weydiinayaan waxa Mareykanka uu xasuuq u yaqaano, haddii dembiyada ka dhacaya Gaza aysan xasuuq ahayn.

Marka laga tixraaco Qodobada Axdiga Qaramada Midoobey ee Geneva, dilka dadka aan waxba galabsan, gaajeysiintooda, burburinta guryaha, kaabeyaasha rayidka iyo inaanan la ilaalin nolosha dadka rayidka ah, isla-markaana aan la ixtiraamin bani’aadantinimada waxay caddeynayaan inay dembiyo dagaal yihiin.

Dembiyada Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza ee sida tooska ah looga daawanayo barraha bulshada iyo baaritaanada madaxbannaan ee ay hay’adaha caalamiga ah sameeyaan ayaa ah marqaatiga ugu weyn ee loo hayo in Ciidamada Israel ay si ula kac ah u leynayaan shacabka aan hubeysneyn.

Dembiyadan ayaa ka carreysiiyay bulshada caalamka, waxayna soo dedejiyeen in Israel lagaga kaco dalalka reer galbeedka oo si weyn ay taageeradooda ugu tiirsan tahay.

Ciidamada Israel ayaa intii uu dagaalku socday dilay 44,056 qof, halka 104,268 kalena ay dhaawaceen, kuwaa oo u badan haween iyo carruur, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza, ayna la qabto Qaramada Midoobey. Xafiiska Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ayaa bilowgii bishan sheegay in toddobaatan boqolkiiba (70%) ay dhibaneyaasha yihiin carruur iyo dumar.

Muddada uu socdo dagaalkan, Maeeykanka ayaa dal iyo dibadba kala kulmay cambaareyn xoog leh oo loogu jeedinayo taageeradiisa indha la’aanta ah ee Israel. Mareykanka ayaa ku guuldareystay in uu si sax ah uga jawaabo codsiyadii caalamiga ahaa ee looga dalbanayay in Israel uu ka joojiyo dhiigga ay daadineyso.

Mareykanka iyo Israel ayaa la sheegaa in inta uu dagaalku socdo ay dhowr jeer isku dhaceen, ka dib markii Tel Aviv ay iska diiday in ay dhageysato baaqyo uu ugu jeedinayay inaanay uga sii darin xaaladda adag ee bani’aadantinimo ee ka jirta dhulka go’doonsan.

Khilaafka Maamulka Madaxweyne Biden iyo Netanyahu ayaa meel adag gaaray, ka gadaal markii Militariga Israel ay bishii May weerareen deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza, halkaas oo ay gabaadsanayeen 1.5 milyan oo barakacayaal Falastiiniyiin ah, ka dib markii ay guryahooda uga soo carareen duqaymaha xargaha goostay ee Israel.

Netanyahu ayaa dhegaha ka fureystay baaqyadii xilligaasi uga imanayay Mareykanka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobey ee ku saabsanaa in ciidamadiisa aysan weerar dhinaca dhulka ah ku qaadin deegaankaasi. Weerarkan ayaa mar kale qoysaska barakacayaasha ku khasbay in ay Rafah ka barakacaan, iyada oo Qaramada Midoobey ay markaasi iclaamisay inaanay jirin goob nabdoon oo hartay oo Gaza ku taala.

Mareykanka ayaa bishii October ka horyimid laba hindise sharciyeed oo Aqalka Knesset-ka ee Baarlamaanka Israel uu ansixiyay, oo mamnuuc ka dhigaya in Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ay ka shaqeyso Marinka Gaza, Daanta Galbeed ee Falastiin iyo gudaha Israel. Isla bishaasi Mareykanka ayaa Israel ka dalbaday in ay muddo 30 cisho ah kor ugu qaaddo gelitaanka gargaarka ee Gaza ama ay halis ugu jirto in Washington ay ka joojiso qayb ka mid ah kaalmadii militari ee la siinayay.

Waxaa la yaab leh in Mareykanku aanu qaadin wax tallaabo oo ka dhan ah Netanyahu iyo Wasiirada xagjirka ah ee ku cadaadinaya in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhan ah dadka Gaza, waana Mareykanka oo weli ah saaxiibka ugu weyn ee Israel ku difaaca siyaasad iyo militari ahaan.

Arbacadii la soo dhaafay, Mareykanka ayaa markii afaraad codka diidmada qaxayan ee Veto ku hor istaagay qaraar qabyo ahaa, oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu ku dalbanayay in xabad joojin bilaa shuruud ah laga sameeyo Marinka Gaza, si wax lagaga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee ka sii dareysa.

14 ka mid ah 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa taageeray qaraarka xabad joojinta degdeg ah, balse Mareykanka ayaa noqday dalka keliya ee diiday in qaraarka la dhaqangeliyo.

Diidmada Mareykanka ee qaraarka ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay aqlabiyadda. Mareykanku waxa uu ka mid yahay 5-ta dal ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee leh codka Veto.

5-ta dal ee Veto iska leh ayaa kala ah Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka.