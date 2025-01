Mareykanka oo taageeray tallaabada ay Israel ku mamnuuceyso shaqada UNRWA

Israel ayaa u muuqato mid ku adkeysanaysa in la dhaqangeliyo labada sharci ee asal ahaan mamnuuca ka dhigaya in UNRWA ay ka sii shaqeyso dhulka ay haysato.

Saraakiisha iyo khubarada Qaramada Midoobey ayaa sheegay in shaqo joojinta hay’addan ay noqon doonto mid masiibo ah, iyagoona ka digay in sharciyadaasi la dhaqangeliyo.

Waxay beenisay in sharciyadan ay halis ku yihiin nolosha mallaayiin qof oo reer Falastiin ah, waxayna intaasi ku dartay in la heli karo hay’ado kale oo buuxiya shaqadii ay dadkaasi u haysay.

Iyadoo fahamsan in sharciyadan ay wiiqayaan adeegyadii muhiimka ahaa ee ay hay’addu ka bixineysay dhulka la haysto ayaa waxay sheegtay in UNRWA aysan ahayn doorashada keliya ee la haysto.

Kusimaha Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey, haweeneyda lagu magacaabo Dorothy Shea oo ka hadleysay sharciyada la go’aamiyay in la dhaqangeliyo 30-ka bishan oo Khamiista ku beegan ayaa sheegtay in Israel ay xaq u leedahay inay xirto Xafiisyada Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta.