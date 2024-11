Mareykanka oo Xisbullah la wadaagay xabad joojin aysan ku qancin

Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa soo jeedin cusub oo xabad joojin ah ka helay Mareykanka, kaasoo lagu soo afjarayo colaadda Lubnaan iyo Israel.

Safiirka Mareykanka ee dalka Lubnaan, haweeneyda lagu magacaabo Lisa Johnson ayaa habeen hore oo Khamiis ahayd hindisaha xabad joojinta u gudbisay Gudoomiyaha Baarlamaanka Lubnaan, Nabih Berri oo isna la wadaagay Xisbullah.

Hindisahan ayaa khuseeya oo keliya in la soo afjaro dagaalka ay Xisbullah kula jirto Israel, iyadoo aanu jirin wax damaanad qaad ah oo sheegaya in la soo afjari doono duulaanka Israel ee Marinka Gaza.

Hindisaha qabyada ah ayaa taageeraya in la hirgeliyo qaraarkii Qaramada Midoobey ee 1701 ee lagu soo afjaray dagaalkii Israel iyo Xisbullah dhex maray sanadkii 2006. Qaraarkan ayaa ku baaqaya in aagga Webiga Litani uu noqdo meel ka caagan hubka, aan ka ahayn kan Dowladda Lubnaan.

Diblomaasiyiinta shisheeye ayaa laga soo xigtay in ay xoogeysteen dadaalada lagu doonayo xal u helidda dagaalka culus ee Ciidamada Israel iyo Xoogaga Xisbullah ku dhex maraya deegaanada xuduudda ee labada dal.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa qoreysa in Xisbullah ay tahay in jawaabteeda kama dambeysta ah ay soo gudbiso Isniinta soo socota, balse ilaha ku dhow dhow Xisbullah ayaa sheegaya in ururku aanu ku qancin qodobada xabad joojinta, sida in dagaalka Gaza uu sii socon doono iyo qodob kale oo loo arko in khatar uu ku yahay amniga dalkaasi.

Xisbullah ayaa dagaalkan ugu soo biirtay, si Israel loogu cadaadiyo inay joojiso weeraradeeda ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza.

Wararka ayaa sheegaya in hindisaha uu ku jiro qodob sheegaya in Israel goortii ay doonto ay weerar ka fulin karto gudaha Lubnaan, taas oo la fahamsan yahay in Xisbullah aanay marnaba ogolaan doonin.

Nabih Berri, Gudoomiyaha Baarlamaanka Lubnaan, oo ah siyaasiga ugu sarreya ee Xisbullah ku metela siyaasadda dalkaasi ayaa hindisaha ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla-markaana meel ka dhac ku ah madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa.

Gudoomiyaha ayaa Wakaaladda Wararka Lubnaan ee NNA u sheegay in inkastoo ay weli ka arrinsanayaan qodobada hindisaha, haddana ay caddeynayaan in hindisaha uu si cad uga horimanayo danta dalka iyo dadka Lubnaan.

“Lubnaan ma sii wadi doonto arrintaas, waxaana ka wada hadlaynaa qaab kale.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaasi ku daray “Waxaa horey u jiray hannaan la dejiyay oo la hawlgelin karo.”

Hadalka Gudoomiye Berri ayaa la aaminsan yahay in uu horudhac u yahay jawaab adag oo laga filayo dhanka Ururka Xisbullah.

Israel ayaa dooneysa in xoog ama xeelad ay ku gaarto in 30km oo gudaha xuduudda Lubnaan ah laga dhigo meel hubka ka caagan, iyadoo markaasi ay Xisbullah ka fogaaneyso deegaanada xuduudda ee Lubnaan, si Israeliyiintii ku barakacday colaadda xuduudda ay dib ugu soo laabtaan waqooyiga Israel.

Hoggaamiyaha cusub ee Ururka Xisbullah, Naim Qassem ayaa saddexdiisii khudbadood ee uu bishan jeediyay ku sheegay in Israel aysan u suurtageli doonin qorshaheeda, inta ay xasuuqa ka waddo Marinka Gaza, isla-markaana aanay dib u soo laaban doonin Israeliyiinta reer waqooyiga in kuwo kaloo hor leh ay barakacaan mooyee.

Naim Qassem ayaa sheegay in xoogaga wax iska caabinta Lubnaan ay si buuxda u garab taagan yihiin Ururka Xamaas ee Falastiin iyo dadka reer Gaza.

Naim Qassem ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda iyo xasilloonida Bariga Dhexe ay ku jirto in la joojiyo dhiigga ay Israel gacmaha kula jirto, iska caabinta gobolkana aysan qaadan doonin wax aan taas ahayn.

Iran oo ah xulafada ugu weyn ee Xisbullah iyo ururada kale ee gobolka ayaa Jimcihii sheegtay inay taageeri doonto oo keliya rabitaanka iska caabinta Lubnaan.