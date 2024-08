Markab nooca shidaalka oo lagu gubay Xeebaha Yemen

UKMTO ayaa xaqiijisay in markabku aanu hadda awoodin inuu dhaqaaqo, sababo ku aaddan weerarka loogu gaystay meel 77 nautical miles dhanka galbeed kaga toosan Magaalada Hudaydah ee Yemen, iyadoo intaasi ku dartay in dab xoogan uu ka kacay markabka.

Hay’adda ayaa mar dambe sheegtay in weerar kale oo kooxahaasi ku qaadeen markabka uu sababay in dhaawac uu soo gaaro markabka, isla-markaana uu weerarku xadiday dhaqdhaqaaqa awoodda ee markabka.