Markabka Maersk Sentosa oo lagu weeraray Badda Carabta

Yahya Saree, Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa Ingiriiska iyo Israel aysan u furneyn waddo aan ahayn in la soo afjaro dagaalka Marinka Gaza.

Shirkadda shixnadaha ganacsiga badda ee Maersk ayaa sheegtay in mid ka mid ah maraakiibteeda oo lagu magacaabo Maersk Sentosa uu soo sheegay in shay duulaya lagu la soo weeraray waqooyiga Gacanka Cadmeed.