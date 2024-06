Markabka Tutor oo halis ugu jiro inuu ku dego Badda Cas, ka dib weerarkii Xuuthiyiinta

Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta Yemen, Abdul-Malik Al-Houthi ayaa isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo ugu yeeray in ay soo afjaraan duulaanka Israel ee Marinka Gaza, haddii ay doonayaan in ay joojiyaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga caalamiga ah.

Burbur xoog leh oo soo gaaray qaybta motoorka ayaa markabka ka dhigtay mid awoodi waaya in safarkiisa uu sii wato. Weerarka ayaa sidoo kale sababay in biyo badan ay soo galaan markabka.