Masar iyo Qatar oo ka shaqeynaya inaysan burburin xabad joojinta Gaza

Shacabka Israel ayaa ka bannaanbaxaya khatar ay dareemayaan in ay wajahayaan dadkooda lagu haysto Gaza, iyagoona xukuumadda ku cadaadinaya in ay si dhameystiran u fuliso heshiiska, si qoysaska iyo ehelada ay ugu suurtagasho inay dib ula midoobaan xubnaha ka maqan.

Dowladaha Qatar iyo Masar ayaa wada dadaalo lagu badbaadinayo heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee Israel iyo Xamaas, kaas oo qarka u saaran in uu burburo.