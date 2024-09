Masar oo ka digtay dagaalka ay Israel fidineyso

Dowladda Masar ayaa walaac ka muujisay xiisadda aan caadiga ahayn ee ka taagan xuduudda Israel iyo Lubnaan, iyadoona ka digtay dagaalka ay Israel ku ballaarineyso dalka Lubnaan, ka dib weeraradii is xigxigay ee ay toddobaadkii hore ka gaysatay dalka deriska la ah ee Lubnaan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar, Badr Abdel Aaty ayaa sheegay in uu jiro walaac aad u weyn oo laga qabo suurtagalnimada in dagaalka labada dal uu isu bedelo dagaal goboleed.

“Waxaa jira walaac aad u weyn oo laga qabo suurtagalnimada inay dhacaan wixii Masar in muddo ahba ay ka digeysay, oo ah in xiisaddu ay isu bedesho dagaal ballaaran oo gobolka oo dhan ka qarxa.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka oo wareysi siiyay Wakaaladda Wararka AFP ayaa sheegay in tani ay tahay mid ay dowladdiisu si adag uga digtay, haddana ay ku celineyso digniinteeda ah in uu ballaarto dagaalkan.

“Waa waxa aan in badan ka digaynay, haddana aan ka digayno. Dagaalka oo la ballaariyaa ma jirto cid ay dan ugu jirto.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar.

Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in kororka rabshadaha Israel iyo Xisbullah ay wiiqeyso dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu xaqiijiyo heshiiska nabadda ee Gaza.

“Xaaladda faraha ayay ka sii baxeysaa, waxayna saamayn khalafsan ku yeelaneysaa wada hadaladii ay garwadeenka ka ahaayeen Masar, Qatar iyo Mareykanka.” Ayuu yiri Wasiirku.

Badr Abdel Aaty, Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar oo Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York kaga qaybgelaya meertada 79aad ee Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in dhinacyada looga baahan yahay in ay is xakameeyaan, si loo demiyo dabka ka shidan gobolka.

Wasiir Aaty ayaa wareysiga ku sheegay in Qaahira ay qayb ka sii ahaan doonto wada-xaajoodyada ay ku wehlinayaan Washington iyo Doha, si buu yiri loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee Xamaas iyo Israel.

Aaty ayaa ku waramaya in xabad joojinta Gaza ay ilaalineyso xasilloonida Bariga Dhexe iyo in la xakameeyo xiisadda haatan ka jirta gobolka.

Dowladda Masar ayaa bishii hore ee August caddeysay, sida weyn ee ay uga soo horjeeddo qorshaha Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ee ku saabsan in heshiis kasta oo laga gaarayo xabad joojinta Gaza lagu saleeyo in Ciidamada Israel ay sii joogayaan halka lagu magacaabo Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar.

Ururka Xamaas ee Falastiin ayaa ku hanjabay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah, inta Ciidamada Israel ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah Marinka Gaza.

Ururada hubeysan ee gobolka ka hawlgala, sida Xuuthiyiinta iyo Xisbullah ayaa horey u sheegay in furaha nabadda ee gobolka uu gacanta ugu jiro Xamaas, taas oo macnaheedu yahay inay xabadda joojinayaan oo keliya, marka Xamaas ay xaqiijiso waxa danta u ah shacabka Falastiiniyiinta.

Xamaas ayaa daba-yaaqadii bishii August ku wargeliysay dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Qatar iyo Masar inaysan jirin wax dambe oo iyaga iyo Israel ay ka wada-xaajoon karaan, illaa iyo inta Netanyahu uu ka tanaasulayo haysashada Philadelphi Corridor.

Waddadan amaba Isgoyska Rafah ee isku xira Gaza iyo Masar ayaa ah meesha keliya ee Gaza u furneyd, marka aad eegto in inteeda kale ay go’doonsan tahay. Militariga Israel ayaa horaantii bishii May la wareegay gacan ku haynta deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza, markaas oo ay bilaabeen inay xadidaan isu socodka Masar iyo Gaza.

Netanyahu ayaa dhowr jeer sheegay in joogitaanka ciidamadiisa ee Philadelphi Corridor ay muhiim u tahay amniga Israel, isla-markaana aysan ka soo saari doonin ciidamada.

Tani waxay adkeysay dadaaladii uu Mareykanku hormuudka ka ahaa ee lagu raadinayay xabad joojinta Gaza, waana tan keentay in Xamaas aysan toddobaadyadii la soo dhaafay ka soo jawaabin farriimihii uga imanayay dhexdhexaadiyeyaasha.

Dowladda Mareykanka ayaa Qatar iyo Masar ka codsatay in Xamaas lagu soo celiyo miiska wada hadalka, inkastoo wax ka fulay aysan jirin.

Xamaas waxay horey u caddeysay inay diyaar u tahay oo keliya in ay dhaqangeliso xabad joojin ka madaxbannaan wax shuruudo ah.