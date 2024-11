Masar oo ka hadashay markabka la sheegay inuu hubka u waday Israel ee ku xirtay Alexandria

Shacabka Carabta ayaa ka carooday in markabkaasi loo ogolaaday inuu ku soo xirto dekedda dalkaasi, ka dib markii dalalka Namibia, Angola iyo Malta ay diideen in uu ku yara hakado dekedahooda, sababtu tahay isaga oo sida hub ay Israel leedahay.

Warka ayaa lagu sheegay inaysan waxba ka jirin in Ciidamada Masar ay Ciidamada Israel ka caawinayaan hawlgaladooda militari ee gobolka, isla-markaana aanu jirin wax hub ah oo uga soo degay dekeddaasi. Wasaaradda Gaadiidka Masar ayaa sheegtay in markabka MV Kathrin uu ku soo xirtay dekeddaasi, balse aanu wax hub ahi u wadin Israel.