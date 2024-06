Matthew Miller “Somaliya waa inay diiradda saartaa la dagaalanka argagixisada”

Xuseen Macalin Maxamuud ayaa sheegay in ciidamo ka socdo dalal kale oo ka tirsan Midowga Afrika ay sii joogi doonaan dalka, kuwaa oo sida uu sheegay qayb ka noqon doona hawlgalka lagu wado in lagu bedelo ATMIS, kaas oo aan weli magac loo bixin.

Waxa uu sheegay in Somaliya ay fileyso in dhammaan Militariga Itoobiya ay isaga baxaan dalka dhammaadka sanadkan, marka uu dhammaado Hawlgalka KMG ah ee ATMIS.

Washington ayaa dooneysa in Villa Somalia ay hoos u dhigto xurgufta kala dhaxeysa Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii is afgaradka ahaa ee 1-dii bishii January dhex maray Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, kaas oo Itoobiya u ogolanayo in laga kireeyo marin badeed.

Matthew Miller ayaa tilmaamay in Washington ay Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqday in uu diiradda saaro la dagaalanka kooxaha argagixisada.