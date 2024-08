Maxaabiista Ruushka iyo Mareykanka oo ka kala degay Moscow iyo Washington (SAWIRRO)

Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in ay dhinacyadu is weydaarsadeen 24 maxbuus, isla-markaana ay maxaabiista isku dhaafsadeen Magaalada Ankara, gaar ahaan dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan ee garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi.

Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii sameeyay maxaabiis is weydaarsi, tani oo noqonayso tiradii ugu badneyd ee ay is dhaafsadaan, tan iyo intii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa.