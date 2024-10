Maxkamadda Copenhagen oo la horkeenay rag loo soo qabtay qaraxyadii Safaaradda Israel

“Ma xaqiijin karno in Safaaradda ay ahayd bartilmaameedka qaraxyadan iyo in kale. Waxaan sidoo kale baaraynaa, haddii ay keligood ahaayeen iyo haddii kaleba.” Ayuu yiri Taliyuhu.

Wararka ayaa sheegaya in Garsooraha Maxkamadda uu dhageysiga ka dib ogolaaday in afar toddobaad xabsiga lagu sii hayo labadaasi nin, si hay’adaha ammaanka ay baaritaankooda u soo dhameystaan.

Fadhigii maxkamadda ee maanta ayaa ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin, ka dib markii Xafiiska Xeer Ilaalinta uu codsaday in xogta dhageysiga aysan helin kuwa laga yaabo inay bambaanooyinka siiyeen dhallinyaradaasi. Garsooraha ayaana aqbalay, isagoona amray in albaabada la xiro.