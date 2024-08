Maxkamadda Gobolka Banaadir oo xukuntay hablihii xaalad abuurka ka sameeyay Muqdisho

Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta go’aan ka soo saartay dacwaddii loo haystay dhallinyaro caan ka ah aaladda Tiktok oo gabdho u badan.

Maxkamadda ayaa la horkeenay 19 eedeysane oo isugu jira 15 hablood iyo 4 wiil, kuwaa oo Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka uu ku soo eedeeyay kicin dadweyne, abaabulid dagaal, qalqalgelin amni, aflagaaddo iyo handadaad.

Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa sheegay in 18-kii bishii May ay dhallinyaradan xilli habeen ah isku ballansadeen Degmada Warta Nabadda, iyagoo laba kooxood ah, isla-markaana ay degmadaasi ka abuureen rabshado iyo qalqalgelin deganaanshaha bulshada ah.

Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa dhallinyaradan mid mid u weydiiyay waxyaabihii lagu soo eedeeyay inay galeen iyo in kale, waxayna dhammaantood iska fogeeyeen in ay wax xadgudub ahi ku kaceen.

Xeer Ilaaliye Kuxigeenka Qaranka, Jamaal Maxamed Axmed oo hadalka qaatay ayaa sheegay in dhallinyaradan ay isku ballansadeen barxad ku taala Warta Nabadda, isla-markaana ay qaarkood ka yimaadeen goobo ka baxsan degmadaasi, si ay halkaasi ugu dagaalamaan.

Xeer Ilaaliye Kuxigeenka ayaa su’aal ka keenay diidmada ay dhallinyaradan ka muujiyeen dacwaddii ay ku soo oogeyn, isagoona yiri “Maxaa kalifay intaas oo gabdhood iyo wiilasha hadda la xiran inay hal goob isugu yimaadaan xilli habeen oo 9:30pm ah, oo mid walba ay xaafadeedii iyo gurigeedii ka timaado? Maxaa kalifay in habeen 9:30 la iskugu yimaado meel aan xaafadahooda ahayn ama guryahooda ahayn? Taas waxay daliil u tahay in isku ballansigii dagaalka iyo aflagaadadii hawada la isku marinayay jawaabteedu ay tahay inay halkaasi isugu yimaadaan, nasiib wanaagse waxaa ka hortegay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo intaas oo dhan kala socday aaladda Tiktok-ga waxyaabihii ay isku marinayeen.”

Waxa uu intaasi ku daray in qaar iyaga ka mid ah ayba ka yimaadeen Magaalada Nairobi, intaasna ay barraha bulshada isku marinayeen aflagaaddo.

“Aflagaadadaas oo iyaga shakhsiyan ku ekeen ayaa u gudubtay waalidiintooda iyo weliba in isir neceyb meesha soo galay, ugana sii gudubtay qabiil ahaan in la isku caayo markii dambe, taasoo haddii ay sii socoto oo aysan boolisku ku guuleysan inay soo qabtaan ay gaari lahayd in dhib kale oo ka weyn uu ka dhici lahaa.” Ayuu yiri Xeer Ilaaliye Kuxigeenka Qaranka.

Xeer Ilaaliye Kuxigeenka ayaa xusay in 7-da xubnood ee kala ah Sihaam Tahliil Maxamed, Khadra Cumar Axmed Maxamed, Sacdiya Cismaan Maxamed, Nashaad Xasan Xuseen, Hani Maxamed Daahir Cali, Iftin Xasan Maxamed Maxamuud iyo Farxiya Muxudiin Taakow ay yihiin kuwa sida tooska ah isku ballansaday, halka 12-ka kale ee eedeysane ay yihiin taageereyaashii la kala safnaa labada dhinac.

Baarihii koowaad ee baaritaanka ku soo sameeyay 7-da xubnood ee Xeer Ilaaliye Kuxigeenku sheegay inay kala hoggaaminayeen labada kooxood ayaa maxkamadda ka hor sheegay in Sihaam Tahliil Maxamed iyo Khadra Cumar Axmed ay lahaayeen sababta isku imaatinka ee labada kooxood, ka dib markii uu sheegay in ay iska ballansadeen barraha bulshada May 18-keedii, isla-markaana ay iclaamiyeen in ay isugu iman doonaan meel ka mid ah Degmada Warta Nabadda. Waxa kaloo uu sheegay in labaduba ay saamayn xoog leh ku leeyihiin barraha bulshada, gaar ahaan Tiktok.

Baaraha ayaa tilmaamay in ay barrahooda Tiktok ka sheegeen inay isugu iman doonaan inta u dhaxeyso Isgoysyada Siinaay iyo Filaronsa (Florenza), balse ciidamada oo dhaqdhaqaaqa la socday ay goobta taggeen, isla-markaan ay ka hor istaaggeen in ay dagaalamaan. Qaar ka mid ah eedeysaneyaasha ayuu sheegay in ay goobta ka soo qabteen, intii kalena ay dib ka soo xireen.

Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Xafiiska Xeer Ilaalinta u soo jeediyay in ay eedda kala laabtaan 10 eedeysane, oo ay ku jiraan afartii wiil ee hablahaasi lala soo xiray, sababo ku aaddan maxkamadda oo aan la horkeenin caddeymo ku filan dacwaddii lagu soo oogay, iyadoona ay Xeer Ilaalintu aqbashay.

Gudoomiyaha ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda ay eedeymihii qaar ee lagu soo oogay ku heshay eedeysaneyaasha kala ah Sihaam Tahliil Maxamed, Khadra Cumar Axmed, Sacdiya Cismaan Maxamed, Nashaad Xasan Xuseen, Hani Axmed Daahir, Iftin Xasan Maxamed iyo Farxiya Muxudiin Taakow, ayna ku xukuntay min lix bilood oo xarig ah.

Gudoomiyaha ayaa xorriyaddooda dib ugu celiyay Ikraan Cadaawe Faarax iyo Fardowsa Cabdi Axmed, kuwaa oo maxkamaddu ay wax dembi ah ku weyday.

Hadaladii xanafta lahaa ee ay hablahan isaga jeedinayeen aaladda Tiktok ayaa ahaa wax aysan jecleysan bulshada Muqdisho, iyadoo ayna dadka qaarkii dareen ka muujiyeen.

Ciidamada amniga oo bishii May soo xiray hablahan ayaa maalmo ka dib soo qabashadoodii u gudbiyay Xabsiga Dhexe ee Xamar.

Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta hablahan dib ugu celiyay Xabsiga Dhexe, si ay halkaasi ugu qaataan muddada ka harsan xarigooda.