Maxkamadda ICC oo amar ku bixisay in la soo xiro Raysal Wasaaraha Israel iyo Yoav Gallant

Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC) ayaa Khamiistan soo saartay amar lagu soo xirayo Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca, Yoav Gallant.

Guddiga Garsoorka Maxkamadda ayaa sheegay in labadaasi nin loo haysto dembiyo ka dhan ah bani’aadantinimada iyo dembiyo dagaal, oo ay gaysteen intii u dhaxeysay 8-dii bishii October ee sanadkii hore illaa 20-kii bishii May ee sanadkan, oo ah maalintii uu Dacwad Oogaha Maxkamadda ICC, Karim Khan uu codsaday in maxkamaddu ay soo saarto waaran lagu soo xiri karo labadaasi nin.

Dacwad Oogaha ayaa sidoo kale codsaday in la soo xiro saddex ka mid ah Saraakiisha Ururka Xamaas, oo kala ah Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar iyo Mohammed Deif, inkastoo Haniyeh iyo Sinwar ay ku baxeen gacanta Israel.

Karim Khan ayaa xilligaasi sheegay in saddexda nin ee reer Falastiin ay galeen dembiyo dagaal, intii uu socday weerarkii aan horey noociisa loo arag ee Xamaas ay 7-dii bishii October ee sanadkii 2023 ka gaysatay dhulka ay Israel maamusho.

Garsooreyaasha Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saaray amar kale, oo ay tahay in lagu soo xiro Mohammed Deif oo ku magacaaban Taliyaha Garabka Militariga Xamaas ee Guutooyinka Al Qassam.

Israel oo ku andacooneysa in weerarkii October 7-deedii lagu dilay 1,200 oo Israeliyiin ah ayaa muddo 14 bilood ah xasuuq aan kala joogsi lahayn ka waddo Marinka Gaza.

Go’aanka Maxkamadda ICC ayaa la qiyaasaya in uu kala qaybmin doono dalalka reer galbeedka, oo ah xulafada ugu muhiimsan ee Israel.

Iyadoo laga duulayo carrada bulshada reer galbeedka ee waxa ay Israel ka waddo dhulka Falastiiniyiinta ayaa la aaminsan yahay in qaarkood ay taageeri doonaan in la fuliyo amarka maxkamadda, halka kuwa kalena ay isku dayi doonaan in laga hortago xarigga Netanyahu iyo Gallant, iyagoo markaasi wiiqayo waaranka maxkamadda.

Shacabka Mareykanka iyo kuwa reer Yurub ayaa qayb ka ah bulshada caalamka ee sida weyn uga soo horjeeddo dhiigga dadka reer Gaza ee daadanaya.

Tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday, tirada dadka rayidka ah ee ay Ciidamada Israel dileen ayaa sii caga-cageynaysa 44,056 qof, 104,268 kalena ay dhaawaceen, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.