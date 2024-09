Maxkamadda Sare oo ayidday in la toogto Sayid Cali (SAWIRRO)

Go’aankan maanta ka soo baxay Maxkamadda Sare ayuu macnaheedu yahay in ninkaasi lagu fulinayo dilka toogashada, haddii aysan qoyska Luul Cabdicasiis ka laaban doonistooda ah in loo qisaaso.

Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa ku nuuxnuuxsaday in caddeymo xoogan loo hayo in marxuumadda ay u geeriyootay dhaawicii dabka ka soo gaaray.

Gudoomiyaha ayaa sheegay in go’aanka maxkamadda lagu saleeyay in qareenada difaaca aysan si cad u iftiimin cabashadii ay ka ahaayeen, sida xukunkii hore loogu dhisay arrimaha is burinaya ay ku doodeen.