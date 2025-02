Melanie Joly “Ukraine waa inay heshaa damaanad amni oo xoog leh”

“Ma doonayno inaan aragno xaalad ku saabsan xabad joojin, isla-markaana aysan jirin nabad waarta iyo in Ciidamada Ruushka ka baxaan Ukraine, dib ay isu soo habeeyaan, ka dibna ay ku soo laabtaan Ukraine.” Ayay tiri Melanie Joly oo ka digtay in Madaxweyne Trump uu abuuro xaalad ka khatar badan midda maanta jirta.

Haweeneydan ayaa sheegtay in Canada, Mareykanka iyo Yurub ay tahay in ay damaanad qaad buuxda siiyaan Ukraine.

Waxay kaloo tiri “Waxaan si fiican u ognahay in Madaxweynaha Ruushka, Putin uusan lahayn khad cas iyo in Ukraine ka dib ay hubaal noqon karto weerar ka dhan ah dhulka NATO.”

Wasiirka Arrimaha Dibadda Canada, Melanie Joly ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Ukraine ay qayb ka noqoto miiska wada hadalka.