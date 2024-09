Mid ka mid ah maraakiibta Ciidamada Mareykanka oo lagu waxyeeleeyay Bariga Dhexe

USS Abraham Lincoln ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay ku sugnaa Gacanka Cumaan, si farriin loogu diro Iran oo si weyn uga carootay dilkii Israel ay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh ugu gaysatay Caasimadda Tehran. Iran ayaa wacad ku martay in ay ka aargudan fara-gelinta ay Israel ku soo sameysay madaxbannaanideeda, waana tan keentay in markabkan la keeno gobolka.

Markabka USNS Big Horn ayaa la sheegay in la waxyeeleeyay, inkasta oo aan wax faah faahin ah laga bixin goobta lagu weeraray iyo weliba cidda weerartay, marka laga soo tago in jugtaasi lagu gaarsiiyay Bariga Dhexe.