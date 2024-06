Midowga Yurub oo dalbaday in la baaro weerarka loo gaystay Xarunta ICRC ee Gaza

Midowga Yurub ayaa cambaareeyay weerarka xagga cirka ee gelinkii dambe ee Jimcihii ka dhacay agagaarka Xarunta Hay’adda Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) ay ku leedahay Marinka Gaza.

Hay’adda ICRC ayaa sheegtay in xafiisyadeeda ku yaala deegaanka Al-Mawasi ee koonfurta Marinka Gaza uu burbur ka soo gaaray weerarkaasi, ka dib markii la beegsaday dad gabaad u soo doontay goobta ay ku taalo xarunteeda.

Xafiiska Warfaafinta Gaza ayaa sheegay in laba weerar oo is daba socday oo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen 25 qof, halka 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Xafiiska ayaa sheegay in Ciidanka Cirka Israel ay bartilmaameedsadeen aag ay dadka rayidka ah gabaadsanayeen, waana Al-Mawasi oo Israel ay horey ugu sheegtay goob nabdoon oo dadkuna ay tahay inay gabaad u raadsadaan, markaas oo dad barakacayaasha ah ay ku khasbeen in ay banneeyaan bariga deegaanka Rafah.

Josep Borrell, Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub ayaa Sabtidan sheegay in Midowga Yurub uu cambaareynayo duqaynta.

Josep Borrell ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan madaxbannaan, isla-markaana lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyay weerarka.

Dhanka kale Taliska Militariga Israel oo goor dambe war soo saaray ayaa sheegay in baaritaan horudhac ah lagu ogaaday inuusan jirin wax weerar ah oo Ciidanka Cirka Israel ay u gaysteen xarun ay leedahay Laanqeyrta Cas.

Taliska ayaa warkooda ku sheegay in ay sii wadi doonaan baaritaanka, si dhakhsi ahna ay u soo bandhigi doonaan natiijada.

Dunida ayaan ku kalsooneyn baaritaanada ay sameeyaan Saraakiisha Israel, sababtoo ah Israel ayaa looga bartay inay daboosho dembiyada ay gaysanayaan ciidamadeeda.

Ururada Xuquuqul Insaanka iyo dowladaha ka soo horjeeda qaabka ay Israel dagaalka u waddo ayaa marar badan ku eedeeyay Ciidamada Israel inay si taxadar la’aan ah u beegsadaan dadka rayidka ah, oo ay ku jiraan shaqaalaha hay’adaha caalamiga ah.

Hay’adda ICRC ayaa sheegtay in maalmihii la soo dhaafay ay soo badanayeen dhacdooyinka amni ee halista badan.

“Waan ka xunnhay dhacdooyinkan khatarta gelinaya nolosha bani’aadantinimada iyo dadka rayidka ah. Dhammaan dhinacyada waxaa ku waajiba inay taxadaraan, si looga fogaado in la waxyeeleeyo dadka rayidka ah iyo xarumaha bani’aadantinimada.” Ayay ICRC ku sheegtay bayaan ay soo saartay.

Madaxa ICRC ee Xarunta Rafah, William Schomburg ayaa maanta sheegay in shalay uu arkay wax aad looga argagaxo oo noloshiisa aanu arkin, ka dib weerarkii xagga cirka ahaa ee ka dhacay Al-Mawasi oo deris la ah Rafah.

“Waxaa nagu soo qulqulayay carruur, haween iyo rag dhalinyaro ah oo dhammaantood si xun ugu dhaawacmay duqaynta.” Ayuu yiri William Schomburg.

William Schomburg ayaa yiri “Waxa aanu awoodnay in aynu u wareejino isbitaalka goobta u dhow ee Laanqayrta Cas, halkaas oo aan ku diyaarinay kooxo u heelan in ay isku dayaan in ay badbaadiyaan nafaha iyo in ay daboolaan baahiyaha dadka rayidka ah, inta lagu jiro iska horimaadyadan, kuwaas oo aan si joogto ah u helin daryeel caafimaad.”

Weerarada ay Ciidamada Israel, sida indha la’aanta ah uga gaysanayaan qaybaha Marinka Gaza oo dhan ayaa sababay dhimashada 37,551 qof oo dad rayid ah iyo dhaawaca in ku dhow 86,000 oo kale.