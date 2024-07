Midowga Yurub oo ka horyimid tallaabada Israel ay UNRWA kaga dhigeyso hay’ad argagixiso

Bishii January, Israel ayaa sheegtay in 12 ka mid ah Shaqaalaha Hay’adda UNRWA ay ka qayb qaateen weerarkii Xamaas ay 7-dii bishii October ka gaysatay dhulka ay maamusho, iyada oo aan wax caddeyn ah soo bandhigin, balse taasi waxay keentay in inta badan dalalka reer galbeedka ay ka jaraan lacagihii tooska ahaa ee ay hay’addaasi siin jireen.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub ayaa Isniintii sheegay in Midowga Yurub uu diidan yahay in hay’addaasi lagu tilmaamo mid argagixiso.