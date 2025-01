Midowga Yurub oo lagu wareejinayo Isgoyska Rafah ee qaybta Gaza

Wasaaradda ayaa sheegtay in ujeedka koowaad uu yahay in la isku-duba rido, lana fududeeyo socodka maalinlaha ah ee dhaawacyada iyo bukaanada kale, hubinta gargaarka iyo ilaalinta dadka nugul ee xaaladda degdegga ah ay la soo dersaan. Illaa saddex boqol oo qof ayaa la doonayaa in si maalinle ah looga kaxeeyo Gaza, iyadoo markaasi la gaynayo dalka Masar, si dadka ay xaaladdoodu liidato halkaasi looga sii dhoofiyo.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, haweeneyda lagu magacaabo Kaja Kallas ayaa sheegtay in Wasiirada 27-ka dalka ee ururka ay isku raaceen in gacan laga gaysto sugidda amniga ee isgoyskaasi.