Midowga Yurub oo Mareykanka ugu baaqay in culeyska lagu kordhiyo Israel

Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin uu khadka teleefanka kula hadlay dhiggiisa Israel Yoav Gallant, isla-markaana uu ugu yeeray in gargaar macno leh uu toddobaadkan gaaro Gaza.

Reer galbeedka ayaa Israel ku cadaadinaya inay ogolaato in dunidu ay ka hortagto macluusha ay Hay’adda UNRWA ka digtay in dadka reer Gaza ay qarka u saaran yihiin.

Borrell ayaa sheegaya in xaaladda taagan ay u baahan tahay in si degdeg ah wax looga qabto, iyadoo aanu dib u dhac jirin, culeyskana lagu kordhinayo Israel.

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in gargaarkan aanu wax badan ka tari karin baahida 400,000 oo qof oo ku go’doonsan qaybaha waqooyi ee Marinka Gaza, ka dib markii Israel ay horaantii bishan ay go’doomin guud gelisay halkaasi. Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa codsaday in la joogteeyo gargaarka.

Midowga Yurub ayaa Mareykanka ku booriyay in si dhab ah loo wajaho wax ka qabashada masiibada bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza, iyadoo Israel culeys lagu saarayo in ay joojiso xanibaadda ay ku hayso gargaarka bani’aadantinimo.