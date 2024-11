Miitariga Israel oo soo saaray awaamiir kale oo lagu barakacinayo dadka Gaza

Iyadoo dunida ay ka marqaati kaceyso in waxa ka socdaa Gaza ay yihiin dembiyo dagaal, haddana Israel ayaa diidan in ay jebineyso xeerarka caalamiga ah.

Militariga Israel ayaa dadka rayidka ah u sheegay in ay banneeyaan deegaanka ku yaala bariga Magaalada Gaza, isla-markaana ay raadsadaan goobo kale oo gabaad ah, iyagoona uga digay in deegaankaasi la garaaci doono.