Militariga Iran oo sheegay in hal mid oo keliya ay ku joojin karaan inay weeraraan Israel

Gobolka ayaa waxaa ka jirta cabsi ay dadka qaarkii ka muujinayaan in dagaal buuxa uu ka dhex qarxo Iran iyo Israel, haddii is tuurtuurku uu sii socdo.

Tehran ayaa muddo dheer Tel Aviv ku cadaadineysay in ay joojiso xasuuqa baahsan ee ay ka waddo Marinka Gaza, ha yeeshee ay Madaxda Israel ku adkeysanayaan in aanan la joojineyn dagaalka, illaa iyo inta laga burburinayo awoodda militari ee Ururka Xamaas.

Waxayse tani daba dhigeen suurtagalnimada in laga baaqsan karo weerarkooda aargoosiga ah, waa haddii la helo in xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza iyo Lubnaan.