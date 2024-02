Militariga Israel oo goob qura ku dilay in ka badan 100 qof, 760 kalena ku dhaawacay

Taliska ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya boqolaal qof oo ku hareereysan gaadiidka gargaarka, taasoo keentay bay yiraahdeen in tobanaan qof ku dhintaan, tobanaan kalena ay ku dhaawacmaan is riixis goobtaasi ka dhacday, isla-markaana ay qaar kale jiireen baabuurtu.

Taliska ayaa sheegay in ay xogta ku hayaan in dadkaasi ay jiireen baabuurta xamuulka ee gargaarka gaynaya Marinka Gaza.

“Ugu yaraan 104 qof ayaa lagu dilay, 760 kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay Ciidamada Israel ku furayn dad rayid ah oo gaajeysan oo sugayay in raashiin loo qaybiyo.” Ayay wasaaraddu ku sheegay war ay soo saartay.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in Militariga Israel ay halkaasi ku dileen in ka badan 100 qof oo dad rayid ah, boqolaal kalena ay ku dhaawaceen.

Goobjooge kale ayaa CNN u sheegay in gawaarida gargaarka ay markii dambe jiireen dad badan, xilli ay isku dayayeen in ay ka baxsadaan rasaasta Ciidamada Israel.

BBC ayaa ilo ka tirsan Militariga Israel ka soo xigatay in ciidamadooda ay rasaas furayn, xilli ay u arkayeen in halis ay soo food-saartay.