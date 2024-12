Militariga Israel oo gubay Isbitaalka Kamal Adwan ee waqooyiga Gaza

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in isbitaalku uu ahaa meel saldhig u ah Xoogaga Ururka Xamaas, inkastoo aysan wax caddeyn soo bandhigin. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in Ciidamada Israel ay burburiyeen, isla-markaana ay gubeen qolalka qaliinka, qaybta gargaarka degdegga ah iyo qaybtii kale ee shaybaarka.

You may also like