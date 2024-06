Militariga Israel oo olole cusub oo militari ka bilaabay bartamaha Gaza

Gulufka militari ee dib uga soo cusboonaaday Deir Al-Balah ayaa ku soo aadaya, iyada oo dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Qatar iyo Masar oo Mareykanka uu gadaal ka riixayo ay isku diyaarinayaan in Magaalada Doha laga bilaabo dadaalada caalamiga ah ee wada hadalada xabad joojinta dagaalka Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee Israel iyo Xamaas.

Israel ayaa lagu eedeynaya in ay mar kale barakacineyso boqolaal kun oo ka mid ah dadkii ay bishii hore ee May ka soo barakacisay deegaanka Rafah, kuwaa oo haatan gabaadsanayay qaybaha dhexe ee Marinka Gaza. Rafah ayaa martigelineysay 1.5 milyan oo barakacayaal Falastiiniyiin ah.

Hay’adda MSF ayaa iyana ku warantay in meydad iyo dhaawacyo fara-badan oo dad rayid ah la keynayo goobaha caafimaadka ee ku yaala Deir Al-Balah. MSF waxay kaloo sheegtay in dhibaneyaasha ay u badan yihiin haween iyo carruur.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in Ciidanka Cirka Israel ay garaacayaan xaafadaha deegaanka Deir Al-Balah oo dhan, isla-markaana ay dadku bilaabeen in ay ka barakacaan.