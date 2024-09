Militariga Israel oo qaaday tallaabo ay ballaarinayaan colaadda Lubnaan

Xeel-dheereyaasha ayaa qaba in Iran ay rumeysan tahay in Xisbullah ay isaga filan tahay Israel, isla-markaana aysan muhiim ahayn inay si toos ah ugu soo biirto colaaddan, inkastoo ay xilli kasta ka aargudan karto Israel, iyadoo markaasi ka jawaabeysa dilkii ay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh ugu gaysatay Magaalada Tehran.

Hadalka Wasiirka oo laga sii daayay Warbaahinta afka maamulka ku hadasha ayaa ku hanjabay in Xisbullah ay qiimo badan ku bixin doonto is hortaageeda in dadka Israeliyiinta ay dib ugu soo laabtaan deegaanada ku dhow dhow xuduudda labada dal.