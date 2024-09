Militariga Israel oo sheegay in la bartilmaameedsaday goob uu ku sugnaa Hassan Nasrallah

Ciidanka Cirka Israel ayaa fiidnimadii xalay duqayn culus ka gaystay Magaalada Beirut, ka dib markii la sheegay inay heleen xogta goobta uu ku sugan yahay Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah.

Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa dhulka la simay dhowr dabaq oo la degan yahay, iyagoo isku dayaya inay dilaan Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, oo sida la sheegay shir hoggaamineed ku qabanayay xarun dhulka hoostiisa ah.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in la burburiyay Xarunta Dhexe ee Xisbullah, oo ku taala xaafadda Dahieh ee koonfurta Caasimadda Beirut.

Taliska ayaa sheegay in weerarka uu ka dambeeyay, ka dib markii ay ogaadeen in Hoggaamiyaha Xisbullah uu shir ku qabanayo halkaasi. Dhowr dhisme oo dabaq ah ayaa dhulka lala simay.

“Ciidanka Difaaca Israel ayaa qaaday weerar xagga cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday xaafadda Dahieh, oo ah meel ay ku xoogan tahay kooxda argagixisada ee Xisbullah.” Ayuu yiri Afhayeenka Ciidamada Israel, Daniel Hagari.

Militariga Israel ayaa sheegay in la burburiyay dhisme dhulka hoostiisa u qodan, oo sida ay sheegeen uu shirku ku qabanayay Hoggaamiyaha Xisbullah.

Wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Israel ee F-35 ay fuliyeen weerarka, iyagoona u adeegsaday bambaanooyinka waaweyn ee culeyskoodu uu gaarayo labada kun ee rodol, taas oo aad ka garan karto baaxadda burburkii ay reebeen.

Bambaanooyinka ceynkani oo kale ah ayaa ka mamnuuc ah goobaha uu rayidku ku badan yahay iyo dhulka cufan amaba isku raranka ah.

Iyadoo laga duulayo qiimeynta horudhaca ah ee Hay’adda Sirdoonka Israel ee Mossad, xajmiga bambaanooyinka la adeegsaday iyo xog loo maleynayo inay ka heleen ururka dhexdiisa ayaa lagu sheegay in la dilay Hassan Nasrallah.

Warbaahinta Israel oo soo xiganeysa Saraakiisha Ciidamada ayaa ku warantay in la dilay Nasrallah, balse Saraakiil aan la magacaabin ayaa ka digay in geba-gabada laga yaabo in ay wax is bedelaan.

Warbaahinta Iran ayaa tebineysa in Hassan Nasrallah uu nabad qabo. Ururka Xisbullah ayaan illaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin sheegashada Israel ee ah in la dilay Nasrallah.

Ma jirto cid si madaxbannaan u xaqiijin karta in Hassan Nasrallah, Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah ama taliyeyaal sare oo ka tirsan ururkaasi lagu dilay weerarka amaba lagu dhaawacay. Wakaaladda Wararka Lubnaan ee NNA ayaa sheegtay in ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka.

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa xaqiijisay in ugu yaraan ay lix qof ku dhinteen weerarka, 91 kalena ay ku dhaawacmeen.

Wasiirka Caafimaadka Lubnaan, Firass Abiad ayaa ka digay in dad fara-badan ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha, kuwaas oo baadigoobkoodu uu socdo.

“Tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto.” Ayuu yiri Wasiirka Caafimaadka Lubnaan oo si adag u cambaareeyay weerarkaasi.

Haddii la xaqiijiyo geerida Nasrallah ayaa waxay dharbaaxo kulul ku noqon doontaa Ururka Xisbullah, oo ah cadowga Israel iyo xulafada Ururka Xamaas ee Falastiin.

Waa weerarkii ugu weynaa oo Israel ay ka fuliso dalka Lubnaan, tan iyo markii Israel ay Isniintii bilowday inay si qoto dheer u duqayso dalka Lubnaan.