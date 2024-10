Militariga Israel oo xiray Isbitaalka Kamal Adwan ee Marinka Gaza

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa Ciidamada Israel ku eedeysay in ay diidan yihiin in gargaarka naf badbaadinta la geeyo halkaasi.

Militariga Israel ayaa war ay soo saareen ku sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu yareynayo khasaaraha dadka rayidka ah, isla-markaana ay fududeeyeen in laga saaro isbitaalkaasi, si looga fogeeyo bay yiraahdeen khatarta dabka.

Ciidamada ayaa amar ku bixiyay in isbitaalka laga daadgureeyo bukaankii kale ee lagu daweynayay, xilli ay si weyn ugu baahnaayeen daryeel caafimaad. Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay sidoo kale isbitaalka ka saareen barakacayaal Falastiiniyiin ah oo halkaasi badbaado u soo doontay.